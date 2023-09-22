23 сентября
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Жизнь

Фотография с Путиным пропала из соцсетей Исинбаевой

Исинбаева удалила фотографию с Путиным из своего аккаунта в соцсетях сообщает РИА Новости.

Майор Исинбаева.
Майор Исинбаева.
mil.ru

Фотографию опубликовали в ноябре 2017 года. Однако когда ее удалили - неизвестно.

Награды и звание

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов.

В 2015 году получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике.

В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.

В августе 2023 года ее не включили в список влиятельных спортсменок.

Ранее публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию.

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