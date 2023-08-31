Фотофакты — как патриарх освящал закладной камень нового кафедрального собора в Барнауле

На освящении, помимо представителей церкви, краевых и городских властей, присутствовало более ста человек.
Строительство
10 апреля 2019 года проект храма одобрил барнаульский градостроительный совет. Строительством занялся опытный подрядчик Сергей Демин, ранее уже возводивший не только храмы (Александро-Невский собор в Барнауле, храмы в Каменке и Алтайском), но и многие крупные объекты города: торговые центры «Европа» и «Праздничный», автоцентр АНТ, гипермаркет «Аксиома» и другие.
Пока что построен цоколь, возведены стены первого этажа. На территории храма запланирована звонница, детская площадка, альпийская горка, святой источник, небольшой искусственный водоем и дом причта. О точных сроках завершения строительства говорить не представляется возможным, поскольку оно продвигается по мере поступления пожертвований.
Особенности
В цокольном этаже собора с высотой потолков 2,9 метра расположатся хозяйственные помещения: трапезная, ризная, кабинеты администрации и бухгалтера, а также чайная. На балконе разместятся кабинет настоятеля и холл. Основным помещением
На месте, где изначально планировалось поставить собор, проходят два кабеля, питающих весь Поток. Их перенос еще в ценах 2019 года требовал 2,5 млн рублей. Поэтому в итоге было согласовано некоторое отступление от канона — вход храма направлен не на запад, а на северо-запад.
Высокие гости
Визит патриарха Кирилла стал вторым приездом предстоятеля Русской православной церкви в Алтайский край. Первым здесь побывал патриарх Московский и всея Руси Алексий II, приехавший 11 мая 1991 года и освятивший закладной камень Александро-Невского собора. Он стал первым патриархом РПЦ, выехавшим за Урал.
Святейшему вручили большой символический ключ от дверей Никольского собора, после этого он встретился с горожанами. Вечером патриарх совершил в Покровском соборе Всенощное бдение, а утром — Божественную литургию, после которой вылетел в Бийск. Оттуда предстоятель направился в Сростки, где освятил закладной камень храма во имя святого равноапостольного князя Владимира.