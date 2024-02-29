1 марта
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Жизнь

Фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката

Фильм «Мальвина», который снимали в прошлом году, должен был выйти в широкий прокат 28 марта.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева

Однако этого не произойдет — компания-прокатчик «Атмосфера кино» сообщила, что на данный момент картина выбыла из расписания, пишет starhit.ru.

Пресс-служба компании-прокатчика сообщила, что фильм временно покинул график релизов. А новой даты премьеры — нет.

В фильме также снялись Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова.

Настя Ивлеева два месяца не появляется в публичном пространстве из-за скандальной вечеринки..

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

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