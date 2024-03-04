5 марта
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Жизнь
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Состоялась юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей

Уже третий год «Здоровое поколение» занимается просветительской работой в рамках Клуба читающих врачей. За это время проект завоевал сердца родителей наших пациентов. Мы рады, что можем помогать родителям, быть грамотными и растить здоровое поколение.

Клуб читающих врачей — образовательный проект, который реализует сеть клиник «Здоровое поколение». Главная цель — повышение медицинской грамотности населения, возможность общения врачей и пациентов в неформальной обстановке.

25 февраля прошла юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей.
25 февраля прошла юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей.
Источник: клиника «Здоровое поколение».

Тема встречи «Переживая вместе» выбрана не случайно. Абсолютное большинство родителей сталкивается с различными стрессами — начиная от похода в детский сад и заканчивая подростковыми протестами. Психологическая атмосфера в семье в такие периоды нарушается, что приводит к нарастающему дискомфорту как детей, так и взрослых. А также стрессы могут вызывать заболевания, маскировать уже имеющиеся проблемы.

О теме ментального здоровья все еще не принято говорить в обществе, хотя это необходимо. Дети сталкиваются с огромным количеством проблем, о которых они не могут рассказать родителю или врачу. И чтобы помочь им вовремя распознать и скорректировать проблему, родителю важно быть осведомленным.

Мы собрали команду из трех экспертов: врача-педиатра, врача-гастроэнтеролога, врача-психиатра, чтобы донести до наших слушателей важность этой темы, дать им понятные инструкции по раннему выявлению красных флагов психических проблем. Это позволит большому количеству детей вовремя получить квалифицированную помощь, а родителям быть спокойными за здоровье своих детей.

Наши спикеры (Фуголь Д.С., Коваленко А.В., Бельц М.Н.) подарили слушателям информацию, на самостоятельное изучение которой уходят месяцы. А также поделились огромным количеством примеров из личного врачебного опыта, большинство из которых нашли отклик среди аудитории.

25 февраля прошла юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей.
25 февраля прошла юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей.
Источник: клиника «Здоровое поколение».

В этот раз мы собрали рекордное для нас число участников, мероприятие посетили более 70 человек. Тема является резонансной, социально-значимой, имеющей много острых углов. Встреча получилась интересной и эмоциональной, а наша команда получила шквал аплодисментов и большое количество благодарностей.

Мы будем продолжать заниматься медицинским просвещением, чтобы как можно больше людей могли улучшать свое здоровье.

16+

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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