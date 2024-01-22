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Жизнь

Фестиваль духовой музыки пройдет в Барнауле

Музыкальный фестиваль "Навсегда великая страна" пройдет в столице Алтайского края, сообщает пресс-служба Барнаульского духового оркестра.

Музыкальный фестиваль "Навсегда великая страна".
Музыкальный фестиваль "Навсегда великая страна".
Пресс-служба Барнаульского духового оркестра

Ежегодный музыкальный фестиваль имени военного дирижера Валерия Михайловича Халилова посвящен советскому композитору Василию Ивановичу Агапкину.

На фестивале будет Концертный духовой оркестр имени Халилова, созданный специально для смотра. В его состав вошел кларнетист из Барнаульского духового оркестра Андрей Вайгандт.

В Алтайском крае свои лучшие работы покажут несколько образцовых военных оркестров.

Послушать духовую музыку можно 31 января в 18:30 в ДК г. Барнаула.

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