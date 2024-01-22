Фестиваль духовой музыки пройдет в Барнауле

Ежегодный музыкальный фестиваль имени военного дирижера Валерия Михайловича Халилова посвящен советскому композитору Василию Ивановичу Агапкину.
На фестивале будет Концертный духовой оркестр имени Халилова, созданный специально для смотра. В его состав вошел кларнетист из Барнаульского духового оркестра Андрей Вайгандт.
В Алтайском крае свои лучшие работы покажут несколько образцовых военных оркестров.
Послушать духовую музыку можно 31 января в 18:30 в ДК г. Барнаула.
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