Фантазирующим о другом человеке во время секса с любимым партнером дали интересный совет

Сексолог Райан Кивитс считает, что если от фантазий о других людях сложно отказаться, нужно превратить их в ролевую игру.

Сексолог заявила, что такое поведение - фантазировать о других - абсолютно нормально. Подобные мысли - вовсе не измена, и совсем не означают, что в отношениях появились проблемы.

Однако если один из партнеров может достичь оргазма только от мыслей о другом человеке, значит что-то пошло не так.

Кивитс предлагает рассказать любимому человеку о своих сексуальных фантазиях. Возможно, их удастся воплотить в ролевой игре.

"Мы не роботы, и вы ничего не сможете с собой поделать, если чувствуете влечение к своему бариста, коллеге по работе или соседу", - заключает сексолог.

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