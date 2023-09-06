7 сентября
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Жизнь

Евтихий Тихий: приметы и традиции 6 сентября

6 сентября проходит народный праздник Евтихий Тихий.

Скульптура ангела. Тишина.
Скульптура ангела. Тишина.

Традиции на Евтихия Тихого

В церковном православном календаре проходит день памяти священномученика Евтихия, который жил в I веке, был епископом и учеником апостола Иоанна Богослова. В народном календаре праздник назвали Тихим по одной простой причине — считалось, что этот день, как правило, был тихим, то есть без сильного ветра, ливней, грома.

Согласно приметам, льняная одежда сегодня принесет удачу в любой деятельности, за которую возьмется человек.

Также это хороший день для уборки дома, проведения помолвки и свадьбы.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Что нельзя делать на Евтихия Тихого

  • Идти против ветра — надует проблемы и неприятности.
  • На ветру нельзя мечтать о чем-то хорошем и счастливом — может выдуть из человека удачу, мечты окажутся напрасными.
  • Смотреть на восход солнца — можно привлечь к себе или в свой дом несчастье, к тяжелой болезни.
  • Ссориться, скандалить, кричать, громко смеяться, распускать слухи, сильно шуметь — все это приведет к тому, что человек в скором времени столкнется с большими трудностями.
Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Народные приметы на 6 сентября 2023 года

  • Дождь — осень будет сухая, в следующем году можно ожидать хороший урожай.
  • Ясная ночь — к хорошей погоде.
  • Солнце закрыли темные тучи — к сильному похолоданию.
  • Увидеть блуждающий огонек в лесу — к беде. Из леса следует уходить тотчас, иначе можно заблудиться.
  • Увидеть в лесу красный цветок — к несчастью.
  • Порезаться или обжечься — к неприятностям.
  • Синицы раскричались — к ненастью и сильному ветру.

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