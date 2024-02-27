Эвтаназия бездомных собак в Алтайском крае, мифы о раке и снос "Искры". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В Барнауле продолжают посыпать солью и песком покрытые льдом дорожки. Но толку от этого, как вы сами понимаете, мало. Какие еще способы борьбы со льдом существуют и почему наша мэрия их не применяет — читайте здесь . А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак

В Алтайском крае бийские депутаты обратились в АКЗС, чтобы те попросить подумать над умерщвлением бродячих собак.

Разгорелся спор, как обычно оно и бывает. Зоозащитники против. Пострадавшие от собак — очень даже за.

В приютах держать животных вечно не получится, все-таки места ограничены. На улице даже чипированные и стерилизованные собаки могут повести себя агрессивно. Особенно, если попадут в стаю.

Почитайте здесь, к чему пришли алтайские депутаты и готово ли общество к эвтаназии бездомных собак.

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

Популярные мифы о раке развеял главный онколог Алтайского края

Многие до сих пор уверены в том, что раком можно заразиться. Главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов утверждает, что это заболевание не может «перескакивать» с одного человека на другого. Но есть нюанс.

Это вирусы, которые провоцируют развитие злокачественных новообразований. Так при инфицировании вирусом папилломы человека есть риск возникновения опухоли шейки матки. А вирус Эпштейна-Барра способствует развитию рака носоглотки. При этом сама опухоль не передается от больного здоровому.

Но сам рак никаким образом не может передаваться от человека к человеку. Другие популярные мифы описаны в этом материале.

Врач. Пациент. Freepic

В Барнауле снесли кинотеатр "Искра"

Теперь "Искры" нет даже на карте города в онлайн-приложении. На месте кинотеатра остался только ровный участок. О том, что здесь стоял известный в городе объект, напоминает торчащий из земли угол фундамента, который должны демонтировать в ближайшее время.

При этом известно, что построят на его месте. Посмотрите здесь. Спойлер: ничего удивительного.

Кинотеатр "Искра". gdevbarnaule.ru.

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