Еще один участок дороги перекроют в Барнауле в июле

Участок ул. Попова перекроют с 3 по 14 июля, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Передвижение транспорта запретят в районе ул. Попова, 5Д с 22:00 вечера 3 июля до 17:00 вечера 14 июля.

На перекрытом отрезке будут ремонтировать трамвайные пути.

На это время изменится маршрут автобусов №41, 78 и 121. Их движение организуют по следующим схемам:

№41 в сторону остановки «ул.Солнечная Поляна»: ул. Попова – разворот на пр. Космонавтов – ул. Попова и далее по маршруту. Обратно без изменений.

№78, 121 с остановки «Оптово-розничный рынок»: ул. Попова – разворот на пр. Космонавтов – ул. Попова и далее по маршрутам. Обратно без изменений.

Маршруты трамваев не изменят.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула перекроют участок улицы на два месяца.