Еще один участок дороги перекроют в Барнауле в июле

Передвижение транспорта запретят в районе ул. Попова, 5Д с 22:00 вечера 3 июля до 17:00 вечера 14 июля.
На перекрытом отрезке будут ремонтировать трамвайные пути.
На это время изменится маршрут автобусов №41, 78 и 121. Их движение организуют по следующим схемам:
- №41 в сторону остановки «ул.Солнечная Поляна»: ул. Попова – разворот на пр. Космонавтов – ул. Попова и далее по маршруту. Обратно без изменений.
- №78, 121 с остановки «Оптово-розничный рынок»: ул. Попова – разворот на пр. Космонавтов – ул. Попова и далее по маршрутам. Обратно без изменений.
Маршруты трамваев не изменят.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее стало известно, что в центре Барнаула перекроют участок улицы на два месяца.