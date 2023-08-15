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Жизнь

Еще один аварийный дом снесут в Барнауле - недавно там был пожар

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 85 начнут сносить 15 августа, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Снос аварийного дома.
Снос аварийного дома.
barnaul.org

Всего в Железнодорожном районе с начала года снесли уже 10 домов.

Глава района отметил, что аварийные здания серьезно угрожают жизни и здоровью проживающих рядом граждан.

"Жители давно ждали сноса этого дома", - добавил он.

Дом на ул. Советской Армии, 85 ввели в эксплуатацию в 1964 году. Аварийным его признали в 2016 году.

Расселение же завершили только недавно, в 2023 году, а сразу после здание передали подрядчику для демонтажа.

Ранее в двух аварийных пустующих домах в Барнауле произошли пожары. Один из них и собираются сносить.

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