5 марта
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Жизнь

Еще не весна. В Алтайском крае пройдет снег 4 марта

Вместе со снегом в регион придет порывистый ветер, рассказали синоптики.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Температура опустится до -2...-7 градусов.

Пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны метели. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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