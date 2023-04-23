Эрмитаж, Голландия и бриллианты. Какие алтайские ювелиры сумели прославиться и чем

Altapress.ru выяснил, украшения каких алтайских ювелиров можно увидеть в Эрмитаже и «Мире камня», кто из них основал ювелирное дело на Алтае, а кто — создал ручную бензиновую горелку.

Борис Пластовский

В 1966 году в небольшой комнатке дома № 114 на Комсомольском проспекте в Барнауле Борис Пластовский открыл первую на Алтае ювелирную мастерскую.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности. CC0 Экспонат музея «Мир камня». vk.com/mir_kamnya Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К». www.alexandrow.ru

Также именно Пластовский создал ручную бензиновую горелку с компрессором. Вот только он не запатентовал изобретение, а бескорыстно рассказывал о нем ученикам и коллегам.

Владимир Войчишин

Войчишин окончил Алтайский технический университет, после чего работал в Кении и ОАЭ, Иране и США, Германии, Англии, Голландии и Канаде. А также преподавал в Аргентине художественное литье. Его работа «Скрипка Ротшильда» находится в Эрмитаже. И единственный в мире мраморный памятник Джону Леннону — его рук дело.

Владимир Войчишин и «Скрипка Ротшильда». ru.wikipedia.org

Владимир Леднев

Работы Владимира Леднева и сегодня можно увидеть в барнаульском музее «Мир камня». Среди самых известных — «Ветка облепихи» и «Мадонна».

Владимир Леднев «ветка облепихи». vk.com/mir_kamnya

Александр Ковацкий

Техника Александра Ковацкого — это резьба по камню с использованием драгоценных металлов. Изделия этого мастера тоже можно увидеть в музее «Мир камня».

Владимир Леднев «Шахтер». vk.com/mir_kamnya

Евгений Александров

В 1993 году Александров основал одну из самых известных мастерских на Алтае — «Александров и К». Ювелирный дом Александрова сотрудничает с компанией «Бриллианты АЛРОСА», одним из мировых лидеров по добыче, обработке и продаже ограненных бриллиантов.

Ювелирный Дом «Александров и К» www.alexandrow.ru Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К». www.alexandrow.ru Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К». www.alexandrow.ru

Среди мастеров ювелирного искусства в Алтайском крае также известны Эдуард Шахманаев, Эдуард Черемисин и Сергей Михайлов.