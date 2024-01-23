23 января
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Жизнь

Эпоха хиппи: умер режиссер киноверсии культового мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда"

Канадский режиссер, лауреат премии «Оскар» Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет, сообщает NBC News.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

В 1973 году режиссер снял экранизацию бродвейского мюзикла — «Иисус Христос — суперзвезда», напоминает "Коммерсантъ".

За свою карьеру режиссер был удостоен номинаций и наград премий "Оскар", «Золотой глобус», BAFTA, «Серебряный медведь», Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру.

Ранее скоропостижно умер звезда сериала "Доктор Хаус". Это Андре Брауэр.

Актера не стало на 62-м году жизни. Причиной смерти — «скоротечная болезнь».

В «Докторе Хаусе» Брауэр играл психиатра Деррила Нолана.

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