Эпоха хиппи: умер режиссер киноверсии культового мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда"

В 1973 году режиссер снял экранизацию бродвейского мюзикла — «Иисус Христос — суперзвезда», напоминает "Коммерсантъ".
За свою карьеру режиссер был удостоен номинаций и наград премий "Оскар", «Золотой глобус», BAFTA, «Серебряный медведь», Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру.
Ранее скоропостижно умер звезда сериала "Доктор Хаус". Это Андре Брауэр.
Актера не стало на 62-м году жизни. Причиной смерти — «скоротечная болезнь».
В «Докторе Хаусе» Брауэр играл психиатра Деррила Нолана.
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