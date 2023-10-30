Эпизод, в котором мы потеряли друга. Как герой Мэттью Пэрри помогал в тяжелых ситуациях сотням миллионам человек

Мэттью Пэрри скончался 28 октября в своем джакузи. Актеру, который больше всего запомнился ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", было 54 года. Вспоминаем, как Пэрри подарил миллионам телезрителей одного лучшего друга, пока боролся со своими "врагами".

Чендлер — второстепенный персонаж?

Изначально Мэттью Пэрри не должен был часто мелькать в сериале. Сценаристы предполагали так: линия Джоуи и Моники будет главной. Остальные — второстепенными. Но когда стала очевидна химия между Пэрри и Кокс (актрисой, сыгравшую Монику - при. Ред.), сценарий поменяли. И мы получили Чендлера Бинга - симпатичного, остроумного и неуверенного в себе жителя Нью-Йорка.

Сериал "Друзья" kinopoisk.ru

Кем все-таки работает Чендлер Бинг?

Одна из загадок сериала - место работы Чендлера. На проятжении всех 10 сезонов зрители, да и "Друзья", так и не узнают его должность. Известно только, что он работает с аналитикой данных.

Сериал "Друзья" kinopoisk.ru

"Чендлер, ты спас мне жизнь"

Смерть Мэттью Пэрри стала неожиданностью. И это мягко сказано. Актеру было всего 54 года, а еще неделю назад он публиковал снимок из джакузи. Вероятно, того самого.

В соцсетях под его постами фанаты рассказывают, как очередной эпизод "Друзей" с Чендлером спасал их от депрессии, тяжелых расставаний, помогал при панических атаках. И просто веселил и поддерживал, когда это было необходимо.

Многие писали в комментариях, что Чендлер "похож на меня" и "он был мне настоящим другом". Поразительно, как Мэттью Перри удалось этого добиться. Ни о ком из шестерки такого больше не говорят.

Сериал "Друзья" kinopoisk.ru

Звезды «Друзей» — Мэтт ЛеБлан, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон смерть пока не комментировали.

Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби, отметила, что многие предполагают, что горячая вода в джакузи могла спровоцировать остановку сердца. Особенно, если Пэрри все-так что-то принял.

"Об этом никто не говорит прямо. Но эта мысль есть в голове у многих", - сказала она.

"Когда я худой - я под таблетками. Когда я толстый - под алкоголем"

Мэттью Пэрри впервые попробовал алкоголь в 13 лет. А после ДТП в 17 лет — викодин. Актер безуспешно боролся с зависимостями всю жизнь. Он потратил на рехабы более пяти миллионов долларов, сотни раз был на собрания анонимных алкоголиков. И, кажется, ничего не помогало.

Сериал "Друзья" выходил на телеэкраны с 1994 по 2004 год. Актер в своих мемуарах рассказывал, что когда мы видели похудевшего Чендлера - это Перри употреблял опиоиды. А когда персонаж толстел — это Перри пил спиртное.

Сериал "Друзья" kinopoisk.ru

При этом в джакузи, в котором умер актер, не нашли следов наркотиков. Полиция расследует его смерть.

В своих мемуарах, вышедших в 2022 году, он признался, что был чист полтора года перед выходом книги.