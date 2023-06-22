Еловые побеги, нежное тесто и тыквенный крем. 5 рецептов нежных эклеров для гастрономических гурманов

Еловые эклеры
Еловый эклер.
vk.com/kolbasinafood
Ингредиенты для теста:
- Вода — 200 мл;
- Соль — 2,5 г;
- Сахар — 7,5 г;
- Масло сливочное — 92 г;
- Мука пшеничная — 125 г;
- Яйца — 3 шт.
Приготовление:
- Воду с сахаром и сливочным маслом довести до кипения, всыпать всю муку, заварить и перемешать, пока тесто не начнет отходить от стенок.
- Переложить тесто в миксер с насадкой “лопатка” и вымешивать, постепенно вводя яйца. Размешать тесто до гладкости и переложить его в кондитерский мешок.
- Сформировать 6-сантиметровые эклеры кондитерским мешком. Запекать в духовке 13 минут при 195 градусах.
Ингредиенты для начинки:
- Молоко — 250 г;
- Сливки 35% — 250 г;
- Крахмал — 25 г;
- Мука — 20 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 120 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Еловые побеги — 150 г.
Приготовление:
- Смешать ингредиенты для начинки, кроме сливочного масла и побегов, и взбить блендером.
- Нагреть массу и вмешать в нее венчиком масло.
- Готовый крем соединить с еловыми побегами, взбить блендером и оставить в холодильнике на 12 часов.
Начинить эклеры кремом, покрыть глазурью и посыпать молодыми еловыми иголками.
Эклер “Мокани”
Эклер “Мокани”.
vk.com/kolbasinafood
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 100 мл;
- Вода — 100 мл;
- Сливочное масло — 40г;
- Масло виноградных косточек — 40 мл;
- Соль — 2 г;
- Мука — 100 г;
- Яйца — 3 шт.
Приготовление:
- В кастрюле нагреть молоко, воду, сливочное масло, масло виноградных косточек и соль. Как только жидкость закипит, уменьшить нагрев до среднего и добавить всю муку сразу. На средней температуре подсушить тесто в течение одной минуты.
- Тесто переложить в миску миксера и перемешать насадкой “лопатка” в течение 10 минут до охлаждения. Постепенно добавить яйца и вымесить тесто до полной гладкости.
- Вылить тесто в рамку высотой 12 мм и равномерно распределить. Накрыть пленкой и убрать в морозильную камеру на 1 час.
- Нарезать тесто на восемь прямоугольников 2,5 см на 12,5 см.
- Разогреть духовку до 240 градусов, поставить эклеры и выключить духовку. Запекать так 20 минут, потом разогреть духовку до 190 градусов и выпекать эклеры еще 15 минут.
Ингредиенты для крема:
- Сливки 35% — 360 г;
- Кофе Sidamo — 50 г;
- Молотый анис — 5 г;
- Яичные желтки — 65 г;
- Сахар — 50 г;
- Желатиновая масса — 22 г (Вода/желатин 6 к 1).
Приготовление:
- Смешать кофе с анисом, добавить смесь в сливки и настаивать холодным способом. На следующий день процедить сливки и уравниваем массу до 360г.
- Сливки довести до кипения и вылить на желтки, растертые с сахаром. Поставить смесь на огонь и довести ее до 80 градусов, после чего добавить желатиновую смесь.
- Помешивать до полного растворения. Потом заготовку убрать в холодильник на 4 часа.
Мини-эклеры с начинкой из вареной сгущенки и сметаны
Мини-эклеры.
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Ингредиенты для теста
- Мука — 130 г;
- Масло сливочное — 100 г;
- Яйца — 3-4 шт.;
- Соль — 1 щепотка;
- Сахар — 1 ч. ложка;
- Вода — 200 мл.
Приготовление:
- В кастрюлю добавить воду, масло, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и прогреть до растворения масла. Как только жидкость закипит, уменьшить нагрев до среднего и добавить всю муку сразу.
- Заварить и тщательно перемешать тесто, пока оно не начнет отходить от стенок кастрюли.
- Тесто переложить в миску и перемешать лопаткой в течение 10, постепенно добавляя яйца. Довести массу до полной гладкости.
- Сформировать эклеры и запекать 10 минут при 200 градусах.
Ингредиенты для крема:
- Сметана — 2-3 ст. ложки;
- Сгущенка варёная — 4-5 ст. ложек.
Приготовление:
- Сгущенку соединить со сметаной и взбить миксером.
- Наполнить эклеры кремом.
Эклер с кремом из тыквы
Эклер с тыквенным кремом.
vk.com/kolbasinafood
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 170 г;
- Вода — 170 г;
- Сливочное масло — 170 г;
- Мелкая соль — 5 г;
- Мелкокристаллический сахар — 7 г;
- Мука Т45 — 82,5 г;
- Мука Т55 — 82,5 г;
- Яйца — 210 г.
Приготовление:
- В кастрюле нагреть воду, молоко, масло, соль и сахар. Когда смесь закипит, всыпать сразу всю муку и быстро перемешивать лопаткой, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрюли.
- Переложить тесто в миску миксера с насадкой “лопатка” и взбивать, пока тесто не остынет до 45 градусов.
- Медленно добавить взбитые яйца. Тесто должно получиться гладким и однородным. Сформировать эклеры.
- Разогреть духовку до 250 градусов, затем выключить ее и выпекать эклеры. Когда эклеры поднимутся, снова включить духовку на 160 градусов и выпекать еще 30 минут.
Ингредиенты для крема:
- Молоко — 135 г;
- Сливки 35% — 60 г;
- Тыквенное пюре — 135 г;
- Желтки — 55 г;
- Мелкокристаллический сахар — 35 г;
- Кукурузный крахмал с ванилином — 15 г;
- Сливочное масло — 60 г, мягкое.
Приготовление:
- В сотейнике смешать молоко, сливки, тыквенное пюре и довести до кипения.
- В миске взбить желтки с сахаром и кукурузным крахмалом до получения светлой массы. После этого вылить горячую тыквенную смесь поверх желтков, постоянно взбивая венчиком.
- Вылить смесь обратно в сотейник и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего снять с огня и остудить крем. Далее постепенно вмешать кубики масла. Перед использованием крем подержать в холодильнике 2 часа.
Эклеры со взбитыми сливками
Эклеры.
unsplash.com
Ингредиенты:
- Вода — 250 мл;
- Сливочное масло — 100 г;
- Сахар — 1 ст. ложка;
- Соль — 5 г;
- Мука — 150 г;
- Яйца — 4 шт.
Ингредиенты для крема:
- Вареная сгущенка — 4-5 ст. ложек.
- Взбитые сливки.
Приготовление:
- В кастрюле нагреть воду, молоко, масло, соль и сахар. Когда смесь закипит, всыпать сразу всю муку и быстро перемешивать лопаткой, пока тесто не начнет отставать от стенок емкости.
- Тесто переложить в миску и взбивать лопаткой, постепенно добавляя яйца.
- Сформировать эклеры и запекать в духовке 20-25 мин. при температуре 180 градусов. Готовые изделия наполнить кремом.