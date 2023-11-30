Елбасы в своих мемуарах написал, что у него есть вторая жена и еще два сына

В одном из отрывков он рассказал о своей второй семье, пишет Orda.kz. Речь идет об Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008 году).

"Мисс Казахстан"

Назарбаев рассказал, что впервые увидел Исабаеву у трапа самолета, когда прилетел с визитом в казахстанский город. Он запомнил девушку и часто ее вспоминал, пишет РБК. А потом в республике прошел конкурс "Мисс Казахстан" и "девушка у трапа" выиграла его. Так Назарбаев узнал ее данные и встретился.

Они заключили брак «по мусульманскому обычаю». Елбасы рассказал все своей жене, которая родила ему трех дочерей. Жена все поняла — она «проявила благородство», а дочери «правильно» поняли отца, сказано в мемуарах.

Первые экземпляры

Отдельные главы книги посвящены событиям 2011 года в Жанаозене, транзиту власти в 2019 году. Упоминается и действующий президент Токаев.

На днях книга поступит в продажу, а первые экземпляры уже получили политики. Соавтора нет, воспоминания написаны лично Назарбаевым. Во всяком случае, так заверяют издатели.

Право на неприкосновенность

Ранее власти Казахстана предложили гражданам внести изменения в положение о Комитете нацбезопасности (КНБ). Речь идет о пункте об обязанностях ведомства по охране первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Между тем право на неприкосновенность имущества утратит семья Назарбаева. Право будет утеряно ввиду утраты силы закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)».

Также елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. День первого президента исключили из перечня госпраздников.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х.

На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.