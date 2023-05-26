Экстрасенсы расследовали череду смертей в барнаульской семье. Когда покажут выпуск

Участники шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" расследовали в Барнауле череду смертей, произошедших в одной семье. Удалось ли им справиться с задачей и когда покажут выпуск, сообщает "Толк" .

Издание выяснило, что за помощью к экстрасенсам обратилась жительница Барнаула Юлия. Она пережила несколько страшных потерь.

Ее 23-летний сын и 19-летний племянник в феврале погибли при странных обстоятельствах. Следом за ними скончался брат ее мужа от неизвестной болезни - врачи не смогли поставить точный диагноз.

Юлия и ее семья считают, что на них лежит родовое проклятие. Расследовать историю приезжали Константин Гецати, Александр Шепс и Виктория Райдос.

Жительница Барнаула осталась довольна проделанной работой. Она заявила, что смогла услышать погибшего сына и почувствовала, как он сжимает ее руку.

"Чувство какое-то не объяснимое, все-таки это сверхъестественное. С души упал тяжкий груз, мне дали понять, что мой сын не самоубийца. По общему впечатлению могу сказать, что экстрасенсы реально сильные, все знают и все видят", - сообщает Юлия.

Выпуск можно будет посмотреть в субботу, 27 мая, в 19.00 на ТНТ.

Ранее алтайский гид принял участие в шоу на СТС "Стать шефом" с главным призом в один млн рублей.