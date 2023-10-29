31 октября
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Жизнь

Экспертиза: названа причина смерти экс-участника группы «Руки вверх»

Стала известна причина смерти экс-участника группы «Руки вверх» Владимира Капырина.

Владимир Капырин.
Владимир Капырин.
"Владимир Капырин" страница ВКонтакте.

Артист, на теле которого после смерти были обнаружены многочисленные побои, умер от сердечного приступа, пишет SHOT.

Во время приступа мужчина упал и сильно разбил голову — такие выводы сделали эксперты..

Хоронили музыканта с забинтованной головой из-за травм. Кроме того, его близким не разрешили смотреть на него после того, как его тело было обнаружено в его квартире — это также было связано с полученными артистом страшных травм.

Родственники и друзья Капырина в выводы специалистов не верят и продолжают настаивать на том, что его убили, указывает "Мослента".

По словам лидера группы Сергея Жукова, сам Владимир был динамичным человеком, многое успел сделать как профессионал, любил управлять самолетом и часто летал в Подмосковье.

Музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.

Ранее мы писали о версиях смерти Владимира Капырина.

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