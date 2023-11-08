Эксперты назвали лучший способ бросить курить электронную сигарету

Никотиновая зависимость является серьезной зависимостью и трудно поддается лечению.
Некоторые люди заблуждаются, думая, что электронная сигарета не вредит здоровью. В состав жидкости входит все тот же никотин, что и в обычной сигарете. Поэтому вред их одинаков.
При этом никотин вызывает серьезную психологическую зависимость.
На первых порах никотиновая зависимость может лечиться медикаментозно и психологически. Хороший результат может дать никотин-заместительная терапия, когда никотин поступает в организм без использования табака.
Также врач может назначить антидепрессанты.
Ранее сообщалось, что сибирские подростки накурились вейпа и уже почти полмесяца лежат в больнице.