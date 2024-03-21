22 марта
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Жизнь

Эксперт назвал несколько способов бюджетно обновить ремонт в доме

Несколько способов сделать ремонт без сильных затрат назвал эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

Напольное покрытие.
Напольное покрытие.
freepik.com/artursafronovvvv

Специалист рассказал, что если стены ровные и не осыпаются, а полы не скрипят, то будет достаточно космического ремонта. При этом важно проверить проводку и трубы. В случае неполадок может понабиться капитальный ремонт.

Самый бюджетный способ обновить жилье — избавиться от беспорядка и лишних вещей, а также сделать перестановку.

Громоздкую мебель можно заменить на легкие плетеные корзины и стильные системы хранения. Также можно добавить в комнату зелени. Если продать ненужную мебель или декор, то это позволит не только сэкономить, но и подарить вещи вторую жизнь.

При проведении небольшого ремонта стоит переделать имеющуюся мебель. Заменить обивку на диване или перекрасить кухонный гарнитур.

Важную роль в интерьере играет освещение. Иногда замена люстры и установка интересной светодиодной подсветки помогают преобразить жилье.

Ранее сообщалось, что около 40% опрошенных россиян планируют делать ремонт в 2023 году.

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