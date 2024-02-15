Экскурсию для дошколят провели в барнаульской пекарне

Это первая экскурсии на пекарню для ребятишек из детского сада, — отметила Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда, — для них это, прежде всего увлекательный и познавательный опыт. Ребята в течение года и дальше будут знакомиться с различными профессиями, а осенью примут участие в городском конкурсе Фестиваль профессий.