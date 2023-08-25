26 августа
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Жизнь

Экс-начальника депо в Барнауле осудили за «рабовладельческое» отношение к подчиненным

В Барнауле вынесли приговор бывшему начальнику эксплуатационного локомотивного депо Барнаула за то, что он заставлял подчиненных в качестве рабочих трудиться на своей даче. Об этом сообщает "Банфакс".

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Суд установил, что экс-начальник с апреля по ноябрь 2022 года заставлял подчиненных заниматься строительными работами на своем дачном участке.

Чтобы скрыть их отсутствие на работе, мужчина оформил для сотрудников фальшивые командировки якобы в различные подразделения участков депо. Тем самым обвиняемый причиил материальный ущерб «РЖД» в размере более 180 тыс. рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Железнодорожный районный суд Барнаула признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Смягчением приговора стало то, что подсудимый возместил организации причиненный ущерб.

Приговор в силу не вступил.

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