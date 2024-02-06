6 февраля
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Жизнь

Екатерина Мизулина закрашивала наркограффити и поругалась с охранником

В Екатеринбурге глава "Лиги безопасного интернета" поругалась с охранником, когда закрашивала на одном из зданий наркограффити, сообщает "Лента.ру".

Краски.
Краски.
СС0

Накануне вечером чиновница вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и главой городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивала противозаконные изображения на улицах города. Одно из них обнаружили на улице рядом со школой и зданием прокуратуры.

В этот момент к ним подошел охранник одного из зданий и начал возмущаться. Чиновники вызвали полицию.

Сотрудник правоохранительных органов, в свою очередь, поблагодарил их за проделанную работу. Всего они убрали более 20 надписей со зданий.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию тиктокера Даню Милохина. Мизулина заявила, что Милохин, сделавший в Интернете много русофобских заявлений, находясь за пределами России, недавно в нее вернулся.

Блогер не был призван в ряды вооруженных сил России, но по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. По мнению Мизулиной, такой шаг будет способствовать патриотическому воспитанию блогера.

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