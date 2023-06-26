Лев залез на зебру, а пиратка получила фингал. Вспоминаем необычный конный праздник

Летом 2010 года в поселке Центральном на конеферме на базе АГАУ провели праздник конного спорта. Какие необычные костюмы подобрали участники к мероприятию – смотрите в историческом фоторепортаже altapress.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.

В открытом турнире по конному спорту участвовали в основном дети. Два дня – 26 и 27 июня – юные спортсмены демонстрировали свои умения выступать на состязаниях.

Ребята также набирались опыта, привыкали к атмосфере соперничества и учились ладить со своими четвероногими напарниками.

Организаторы удивили зрителей отсутствием трибун и ограждений. Каждый мог подойти к лошадям и погладить их.

Необычность событию придали и костюмы, в которых наездники прибыли на скачки. На праздник приехали львенок на "зебре", пиратка на разукрашенном скакуне и барышни в длинных платьях.

Открыли турнир соревнования по выездке, а завершилось мероприятие состязаниями по преодолению препятствий.