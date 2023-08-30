Единственный зоомагазин и “неподражаемые” польские карамельки. Что и почем покупали барнаульцы в 1960-х

- За одеждой и обувью барнаульцы чаще ходили в магазин «Красный», за промтоварами – в обувной бутик «Дорожный», за галантереей – в «Снежинку» в районе Нового рынка. Ткани обычно покупали в магазине «Ситец» на Мало-Тобольской.
- В ЦУМе можно было приобрести товары из социалистических стран. По воспоминаниям жительницы Барнаула Татьяны Глотовой, импортные платья или летний костюмчик из хлопка здесь стоили почти месячную зарплату секретаря-машинистки – около 80 рублей. Только из-за материала.
Магазин морепродуктов «Океан», находится недалеко от пересечения проспекта Ленина и улицы Матросова. Фото 1979 года.
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- Барнаульцы особо ценили мужские костюмы и брюки из ГДР, польские, чешские и немецкие рубашки, вязанные вещи из Венгрии и Болгарии, чешскую обувь марки “Цебо”.
- Барнаульская фабрика обуви выпускала туфли для модниц на любой вкус и цвет: «Коричневые, черные, бежевые, красные, вишневые, светло-серые... Каблуки высокие, низкие и средние, модных форм, с металлической набойкой. У нарядных туфель были острые носки, а у повседневных – тупые и пошире.
- Продукты можно было купить в таких магазинах, как «Сувенир», «Рубин», «Овощи» и «Хлеб». Также популярны были гастрономы: «Под шпилем», «Стеклянный», магазин «Сотый», кондитерский магазин «Лакомка» на проспекте Ленина и «Тридцатый» на Чкалова.
- Об ассортименте гастронома «Дом под шпилем» вспоминал историк Валерий Скубневский: «Там всегда были продукты, которых не было в других местах. Даже из Москвы приезжали и удивлялись, сколько здесь продавали винограда и персиков из Болгарии».
- В 1960-1980-х годах важным для барнаульцев был магазин “Кооперативная торговля” на Ленина, 45. В нем продавали свинину, говядину, полуфабрикаты, кроликов, соленые и сушеные грибы и многое другое. Здесь же можно было купить “неподражаемые” польские карамельки, чешские вафли и печенья.
Магазин "Дом книги" на пр. Ленина, 27. Фото 1970-х годов.
www.retro. moi-barnaul.ru
- Товары вроде стиральных машин, холодильников, музыкальных инструментов, корпусной мебели, посуды и многих других были дефицитными, но их все-таки можно было достать: в “Детском мире”, “Культтоварах” и магазинах электротоваров.
- Единственный зоомагазин на весь Алтайский край располагался в Барнауле на улице Брестской.