27 июня
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Жизнь

Единственная в России женщина-космонавт рассказала, как сохранить здоровье

Анна Кикина вернулась в родной Новосибирск на День города и рассказала, как сохранить здоровье космонавта, передает НГС.

Анна Кикина
Анна Кикина
Скриншот из видео ТАСС

Покорительница космоса советует хорошо спать, хотя признается, что сама не всегда выполняет этот пункт.

Есть после шести вечера можно, как и в любое время, если позволяют обменные процессы и генетика.

При этом нужно достаточно заниматься физической нагрузкой. Но главное - любить себя таким человеком, какой ты есть.

"Любовь к телу чувствуется организмом, каждой клеточкой, и она старается жить для организма", - отмечает Анна.

Анна Кикина стала космонавткой почти случайно. В 2012 году объявили первый набор в космонавты для любых граждан. Ей на тот момент было уже 27, но благодаря активному образу жизни, Анна уже была готова к суровым требованиям этой профессии и прошла отбор.

До 2012 года Кикина работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске. Подробнее можно почитать в материале altapress.ru.

В октябре 2022 Анна стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon.

Ранее космонавты показали, как выглядит солнечное затмение с орбиты МКС.

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