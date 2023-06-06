«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники.

Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации, – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 — антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы — всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что все необходимое доходит точно до «передка», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров — фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое, — отметил Александр Сидякин.

Серьезная работа по оказанию помощи участникам СВО проводится в Алтайском крае вместе с крупными волонтерскими объединениями.

Только за последние 2 месяца мы отправили в зону спецоперации 25 автомобилей, а вместе с ними более 50 тонн груза - рации, генераторы, снаряжение, маскировочные сети, сухпайки и многое другое. В сборе средств на технику и посылки для бойцов участвуют все города и районы Алтайского края, вместе с депутатами и предпринимателями мы помогаем нашим волонтерам отправлять грузы на передовую, — рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.