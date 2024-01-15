"Джэлэкси": Бузова перепутала название ТРЦ в Барнауле

Бузова записала видеообращение к барнаульцам и поблагодарила их за проведенный день, подарочки и комплименты.
Также она сама отметила, что все были очень красивыми и позитивными.
"Какая чудесная встреча! Ольга Бузова всегда радует своих поклонников своей энергией и позитивом. На фан-встрече в Барнауле, она смогла создать особую атмосферу и поделиться своей радостью с каждым, кто пришел поближе познакомиться с ней. Такие встречи делают наши серые будни немного ярче и дарят нам незабываемые впечатления. Спасибо, Ольга, за тепло и внимание к своим поклонникам! Желаю вам еще больше успеха и счастья!", "Оля, вы как всегда лучшая!"- делятся впечатлениями фанаты.
"Барнаул — one Love", - такими словами закончила свое обращение звезда.
При этом Ольга приехала на мероприятие с простудой, но выдержала отлично.
Ранее стало известно, сколько человек пришли на встречу с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY.
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