Два разных финала. Чем отличаются переснятая и слитая серии "Слова пацана"

Внимание! В тексте присутствуют спойлеры к слитой и оригинальной сериям. Поэтому, если вы еще не смотрели ни тот, ни другой вариант финала и не готовы к резким поворотам событий, мы не рекомендуем читать материал.
Все изменения сюжетных поворотов стоит рассмотреть, прежде всего, на главных героях сериала.
Маратик
Это персонаж остался с самым удачным положением в жизни, но также с самой тяжелой судьбой. Так, и в слитом, и в переснятом финале Марату вручают грамоту за содействие в задержании опасного преступника. Позже он вступает в комсомол под полным презрения взглядом своего товарища Андрея. Из драки после церемонии в обоих сериях Пальто выходит победителем, но в доработанном варианте сцену драки сократили: в черновом она длилась дольше.
Марат искал справедливости и мести за погибшую Айгуль в милиции и комсомоле. В сливе он избивает в туалете ресторана брата Вову и винит его в смерти девушки.
В официальной же серии справедливость восторжествовала: комсомол и полиция идут Марату навстречу, задерживают и приводят Колика — группировщика, который изнасиловал Айгуль. Марат жестоко избивает насильника, но это все же не приносит ему утешения, ведь девушку уже не вернуть.
Он остается жив, вступил в комсомол и не имеет проблем с законом. Однако это будущее уже не несет для него никакого смысла: смерть любимой продолжит терзать его еще очень долго.
Вова Адидас
Несчастливый, но закономерный финал в обоих сериях ждал Адидаса, которому предстояло заплатить самую высокую цену за свои поступки.
В слитой версии зрителям предстояло увидеть, как он приходит в ресторан на юбилей к отцу, при всех поздравляет его и объясняется. Отец дает ему деньги на билет в Гагры. После этого в туалете ресторана его избивает младший брат, обвиняя в смерти своей девушки. Затем Вова едет на вокзал, где встречает свою возлюбленную Наташу и вместе они садятся на поезд в ожидании светлого будущего.
Адидас хочет выйти покурить на перрон, но Наташа пытается остановить его из-за плохого предчувствия. Он отшучивается и уходит, но там его встречает смерть: ножом его ранит бывший член группировки «Дом быта». На руках у Наташи Вова истекает кровью. Она зовет на помощь на фоне уходящего поезда. Никто не подходит к ним, и с улыбкой на лице Адидас умирает.
В официальном финале события для персонажа разворачиваются тяжелее. Его последняя встреча с младшим братом происходит холодным зимним вечером на улице: он окликает Марата и просит вынести ему вещи. Однако брат отказывается и упрекает его во всем содеянном, не скрывая своего разочарования:
"Это же из-за тебя она, потому что ты видак захотел. И мучили ее там, пока ты перед Желтым на коленях извинялся. Прыгнула, потому что ты «слово» ради нее зассал говорить. Вали, куда собирался, без огурцов своих, Леопольд сраный... Я так с Афгана тебя ждал, Вов, а ты!" — говорит, захлебываясь слезами, Марат.
Свою возлюбленную он забрал из города сам, и на украденном автомобиле они скрылись. На нем же подъехали к служебному входу ресторана, и Наташа уговаривала его остаться в силу плохого предчувствия. Адидас все же пробирается в ресторан, но там перед зрителем предстает уже измененное действие.
Обстановку на юбилее отца сделали удручающей. Из-за дурной славы о сыне-уголовнике не пришел никто. Отец заявляет, что убийца ему не сын, и Адидас уходит ни с чем.
По звонку официанта приезжает полиция, и в погоне выстрелом в спину Ильдар убивает Вову, когда тот почти добежал до автомобиля. Он также с улыбкой умирает у Наташи на руках, пока та кричит от отчаяния.
Андрей Пальто
Конец сериала в обоих случаях совпадает с его началом. В начале первой серии Андрей играет на нарисованном пианино дома, а конце восьмой — на настоящем, но уже в колонии.
В новый вариант серии режиссер добавил неожиданную сцену: пока в тюремной камере спят все задержанные группировщики, Пальто будят и просят выйти. На улицу он выходит вместе с дядей Ильдаром, который объясняет, что больше не может заботиться о его семье:
"Я честно старался, но я не святой. Мама твоя — хорошая баба была, хорошая, правда. Довели человека... Я больше не могу, все. Юлю жалко, вот это да", — говорит полицейский.
После этого он отпускает Андрея.
Дальше действия разворачиваются одинаково в обоих сериях: Пальто идет к Ирине Сергеевне, которая забрала к себе его младшую сестру Юлю, чтобы оформить над ней опеку.
Однако затем некоторые детали меняются, а что-то и вовсе убирают. В первом варианте развязки Ирина Сергеевна договаривается, чтобы мать Андрея отпустили из психиатрической больницы к ней домой на вечер, но позже кадры с тем же сюжетом пересняли в больнице — встреча состоялась в ординаторской.
Далее некоторые подробности снова меняют: сначала Андрей сам идет за конфетами для мамы. У него, как и опекунши, нет на них денег. Тогда он решает добиться их также, как ранее делал это с ним Марат: заставлял встречных мальчиков попрыгать, избивал и отбирал. Однако на цветы ему все же не хватило, и он отдал продавцу свою шапку.
Но и эти сцены подверглись изменениям: мама сама попросила торт "Птичье молоко" на следующую встречу. Андрей захотел купить его прямо сейчас, но деньги ни у кого не вымогал.
Однако выйти с рынка ему, все же, не удается: его замечает владелец видеосалона, у которого он украл магнитофон. Вследствие этого Пальто попадает в колонию за кражу.