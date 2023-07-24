Два грибочка-дружочка. Тихие охотники делятся небольшим уловом в Алтайском крае

Грибники жалуются, что в лесах пока не так много грибов, как того бы хотелось.
Урожай собирают в сосновом бору Барнаула, в Мамонтовском, Бийском, Томчихинском, Каменском и Троицком районах. Также находят большие и маленькие грибы в селах Покровка и Костин Лог.
"Нынче пока глухо, вчера ездили, грибом даже не пахнет... Но дожди прошли хорошие, надеюсь еще все впереди", - рассказывают грибники.
Собирают сыроежки, белые грибы, маслята и лисички.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и хранить грибы.