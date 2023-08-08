Два федеральных министра могут посетить Алтайский край

Побывать в регионе в течение ближайшего месяца могут министры просвещения, а также промышленности и торговли. Точные сроки обсуждаются, сообщает Толк .

На этой неделе Алтайский край может посетить вице-премьер Правительства РФ, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Сегодня будет обсуждаться маршрут, по которому проедет Мантуров.

Ранее министр промышленности посещал Алтайский край в марте 2021 года, когда приезжал в регион вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, так же как и Сергей Кравцов.

Визит главы министерства просвещения якобы также планировался на текущую неделю, однако его перенесли, предположительно, на начало сентября.

Напомним, этим летом в Алтайский край уже приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко, а 5 августа в регионе побывал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.