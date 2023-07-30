Душа радуется! Алтайские грибники похвастались большим урожаем

Рекорды по количеству грибов бьют Троицкий и Мамонтовский районы. Больше всего находят маслят и лисичек. Белые грибы стали появляться все реже.
"643 масленка и один боровичок. Гриб маленький, резал выборочно", - сообщают местные жители.
А вот в Павловском бору пока пусто, грибники находят только голодных комаров.
"В чате написали, что появился гриб в Павловске, поехали радостные, а там его вообще нет. Видели грузди молодые, но я их не собираю и прошла мимо. Почва влажная, а грибов вообще нет, как будто они тоже на нас санкции ввели", - делятся грибники в сообществе.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и хранить грибы.