Душа радуется! Алтайские грибники похвастались большим урожаем

Тихие охотники Алтайского края дождались большого количества грибов и теперь не могут нарадоваться хорошему урожаю. Своими фотографиями они делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Рекорды по количеству грибов бьют Троицкий и Мамонтовский районы. Больше всего находят маслят и лисичек. Белые грибы стали появляться все реже.

"643 масленка и один боровичок. Гриб маленький, резал выборочно", - сообщают местные жители.

А вот в Павловском бору пока пусто, грибники находят только голодных комаров.

"В чате написали, что появился гриб в Павловске, поехали радостные, а там его вообще нет. Видели грузди молодые, но я их не собираю и прошла мимо. Почва влажная, а грибов вообще нет, как будто они тоже на нас санкции ввели", - делятся грибники в сообществе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и хранить грибы.