15 октября
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Жизнь

Духовник Путина стал главой Крымской митрополии

Синод РПЦ назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

Псковская митрополия от Тихона перешла епископу Юрьевскому Арсению, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь «почислен на покой», сообщается на сайте РПЦ.

Духовник

В 2013 году британская газета Financial Times назвала Тихона Шевкунова «духовником Путина». Тихон никогда не опровергал и не подтверждал это утверждение. В 2016 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с президентом.

Туризм

В 2017 году Ростуризм и духовник Путина епископ Тихон Шевкунов подписали договор о сотрудничестве в сфере развития религиозного туризма.

Заключенное соглашение "будет способствовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране", уверен Сафронов.

Наряду с этим "популяризация религиозно-исторического наследия России очень важна с точки зрения въездного туризма".

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