ДТП на Чуйском тракте и 200 граммов марихуаны. Что произошло на Алтае 3 сентября

- Барнаул 2 сентября отпраздновал свой 293-й День рождения. Каким был салют на День города Барнаула - фоторепортаж altapress.ru.
- Пьяная женщина совершала обгон на участке, где он запрещен.
- Полицейские изъяли у жителя Целинного района около 200 граммов марихуаны, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
- Авария с участием подростков произошла в Бийске 1 сентября. Об этом рассказали в городском ГИБДД.
- Второго сентября поздно вечером на пульт дежурного диспетчера пожарной части в Камне-на-Оби поступило сообщение о возгорании «времянки» по улице Липовая.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter