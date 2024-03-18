Драконы, самовар на «Урале» и песни до утра. Как прошла зрелищная «Сибирская Масленица» - фоторепортаж altapress.ru

Фестиваль «Сибирская Масленица» прошел в яркий солнечный день. Перед снежной бурей тысячи гостей смогли хорошенько повеселиться и наесться. Об этом – фоторепортаж altapress.ru.

Праздник для любителей зрелищных скачек и масленичных развлечений организовали в 18-й раз. В этом году его посетили не менее 25 тыс. гостей.

По традиции, здесь можно было побиться подушками, взобраться на деревянный столб, пометать валенки, собрать поленницу на скорость и поупражняться в силе на многих других конкурсах. Победителям вручали специальные жетоны, которые они могли обменять на продукты от спонсоров, напитки, либо на блины.

Точек с последними, к удивлению altapress.ru, оказалось не слишком много. В основном на виду были палатки с шашлыками, а также беляшами с чебуреками. В некоторых можно было отыскать картофель, томленный с белыми грибами, и местную выпечку.

Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова

Весь праздник выстраивались очереди к самому большому самовару России на 415 литров, которым можно напоить 2,5 тыс. человек.

Самовар настолько большой, что его установили на прицеп мотоцикла «Урал», произведенный на ирбитском заводе в Свердловской области.

Создатель этого самовара, частный коллекционер и основатель центра возрождения культурно-исторического наследия Урала Михаил Смердов рассказал, что в следующем году готов привести на праздник самоходную русскую печь, в которой можно готовить блины. Конечно, если этого пожелают организаторы.

Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова

Во время фестиваля раздавали троих очаровательных щеночков - помесь дворняги с овчаркой. Двоих мальчиков забрали. Известно, что одного из них выбрала семья из Барнаула - дети долгое время до праздника уговаривали мать завести собаку. Счастливчика назвали Сэмом.

Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова

На гонке самых зрелищных саней на этот раз обошлось без крушений. Участники спустились на «газельке», спортивном болиде, пароходе, синем тракторе, массивной избушке на курьих ножках и даже на символе года – суровом, но ярком драконе. Его создала народный мастер Алтайского края Полина Гладких, которая участвует в конкурсе не в первый раз.

Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова

Она вместе с маленьким родственником нарядилась в костюм дракона и не побоялась съехать вниз. После конкурса чудо-сани превратились в арт-объект, с которым захотели сфотографироваться зрители.

Весь праздник завершился сожжением самого высокого чучела в России. Одиннадцатиметровый гигант полыхнул ярким пламенем, вокруг которого участники фестиваля завели хоровод.

Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова Сибирская Масленица, 2024. Екатерина Карзова

Для некоторых гостей праздник, увы, продлился до семи утра. Вечером из-за непогоды перекрыли Чуйский тракт и те, кто ехал домой на автобусах после сожжения чучела, остановились у трактира «Ника», всего в двух часах от Барнаула. Там «пленники дороги» смогли согреться, перекусить и попеть песни.

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