5 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

Драка с арматурой, взрыв петард и голая прогулка. Как барнаульцы "весело" отметили Новый год

Не все барнаульцы встречали Новый год с бокалом шампанского, сидя у телевизора. Были и те, кто отличились. Подвигами таких "весельчаков" поделились барнаульские сообщества.

Инциденты во время Нового года
Инциденты во время Нового года
Инцидент Барнаул

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в новогоднюю ночь во дворе дома №25 по улице Ускова произошла драка. Молодые люди что-то не поделили между собой и захотели решить конфликт кардинальным методом. Они вооружились арматурами и гаечными ключами и пошли друг на друга. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Инциденты во время Нового года
Инциденты во время Нового года
Инцидент Барнаул

Этой же ночью на Южном за полчаса до Нового года другой горожанин решил устроить себе праздник. Он поджег петарду прямо на капоте припаркованного автомобиля. Прохожие его ничуть не смутили. Судя по разговорам из видео (не совсем цензурным), весельчак собирался взорвать еще одну петарду, но от решения отказался.

Другой же гражданин немало удивил соседей утром 1 января. "В курсе 22" опубликовали видео, как мужчина идет голым (за исключением нижнего белья и сланцев) по двору.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость