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Жизнь

Драка, «Дружба» и город на воде. Что произошло в Алтайском крае 14 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В маленьком алтайском селе Дружба строят уникальный микрорайон. Подоб­ного больше нигде в Алтайском крае нет, и вот почему.
  • О барнаульском хоккее на траве теперь знают по всей России, но ничего хорошего в этом нет: в телеграм-каналах обсуждают ситуацию вокруг спортшколы, которая останется без зала для тренировок.
  • В Барнауле бьет рекорды снос ветхого жилья. Но о реновации пока речи не идет. Почитайте, что сносят, кто именно это делает и зачем.
  • Застройщики в Барнауле не оставляют надежд превратить воду в землю: в городе хотят застроить Лесной пруд и часть залива Оби — Ковша. При этом в России подобные проекты затеваются крайне редко.
  • СК устанавливает обстоятельства смерти 59-летнего мужчины в Барнауле. Утром 14 августа, по версии следствия, его убили в драке во дворе дома по ул. Веры Кащеевой.
  • Впервые после пандемии барнаульцы смогут добраться до Вьетнама коротким (но не кратчайшим) путем. Вот какие путевки уже предлагают турфирмы.

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