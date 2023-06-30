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Жизнь

Дожди с грозой и даже град. О погоде 30 июня в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди с грозами и даже град. О погоде 30 июня - в материале altapress.ru.

Град в центре Барнаула.
Град в центре Барнаула.
altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +11...+16 градусов. В предгорьях возможно похолодание до +6 градусов. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Хотя в северных населенных пунктах вероятны дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем потеплеет до +20...+25 градусов. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Град и снеговики в Барнауле, август-2022.
Град и снеговики в Барнауле, август-2022.
Егор Стрункин, vk.com/barneos22

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Во второй половине ночи начнется кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем температура поднимется до +21...+23 градусов. Ожидается кратковременный дождь, а во второй половине дня начнется гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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