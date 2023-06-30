Дожди с грозой и даже град. О погоде 30 июня в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +11...+16 градусов. В предгорьях возможно похолодание до +6 градусов. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Хотя в северных населенных пунктах вероятны дожди.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Днем потеплеет до +20...+25 градусов. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Во второй половине ночи начнется кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Днем температура поднимется до +21...+23 градусов. Ожидается кратковременный дождь, а во второй половине дня начнется гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.