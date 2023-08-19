Дожди идут, грибы растут. Тихие охотники Алтайского края собирают килограммовые "шляпки"

Алтайские охотники не устают почти каждый день выходить в лес и собирать лесные дары. Тем более, что сейчас идет пик грибного сезона. Некоторые из грибников находят шляпки весом в 1 кг. Своими трофеями жители региона хвастаются в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Тихие охотники не могут нарадоваться обилию грибов после продолжительных дождей. Урожай собирают в Волчихинском районе, Павловском лесу, Бийске, а также в барнаульском ленточном бору.

Поляны усеивают лисички, маслята и грузди. А вот белый гриб, наоборот, стал расти хуже, признаются опытные грибники. Зато начал появляться боровик.

Особенно удачливые охотники находят весьма крупную добычу. Так жительница Алтайского края срезала гриб весом в 1 кг. Находят и чуть меньше - весом в 640 грамм.

Грибы Алтайского края Грибы и грибники Алтайского края Грибы Алтайского края Грибы и грибники Алтайского края

Своими достижениями жители региона хвалятся в социальных сетях: