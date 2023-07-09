11 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Дожди, грозы и град. Какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 9 июля

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы жителям края и Барнаула.

Дождь.
Дождь.
Дмитрий Кудрявцев

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит +12...+17 градусов. Днем столбик термометра покажет от +24 до +29 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в восточных районах — град. Ветер западный от 3 до 10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью составит +14...+16 градусов. Днем барнаульцев ждет потепление — от +25 до +27 градусов.

Ночью и во второй половине дня в городе пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западный: ночью — от 3 до 8 м/с, днем — от 5 до 10 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость