Дожди, грозы и град. Какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 9 июля

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы жителям края и Барнаула.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит +12...+17 градусов. Днем столбик термометра покажет от +24 до +29 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в восточных районах — град. Ветер западный от 3 до 10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью составит +14...+16 градусов. Днем барнаульцев ждет потепление — от +25 до +27 градусов.

Ночью и во второй половине дня в городе пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западный: ночью — от 3 до 8 м/с, днем — от 5 до 10 м/с.