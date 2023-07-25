Дожди, грозы и даже град ожидаются в Алтайском крае 25 июля

Синоптики алтайского гидрометцентра дают неутешительный прогноз на 26 июля. Ожидаются дожди, грозы и даже град.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов, местами похолодеет до +7...+12 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. В утренние часы возможен туман.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит +14...+16 градусов. В конце ночи вероятен кратковременный дождь.

В начале дня дождь не прекратится. Потеплеет до +26...+28 градусов. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.