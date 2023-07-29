Дожди, грозы, град, усиление ветра: погода "расстегнула бушлат" в последние деньки июля

Однако жаркая погода совсем не помеха для прогнозируемых осадков.

Так, 29 июля в регионе ожидаются ливни, град, усиление ветра на фоне грозовых разрядов. Температура воздуха составит от 27 до 32 градусов.

А в Барнауле преимущественно без осадков. И только ближе к вечеру может пройти кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха — 27 градусов.

Между тем ученые получили тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.