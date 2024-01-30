Дождь в начале февраля стал зимней реальностью для Сибири

Однако, по всей вероятности, оттепель настанет и в Сибири.

Так, погодные сервисы указывают, что 1 февраля при минус 1 начнется небольшой дождь уже в 21:00. Хотя дневные температуры будут в районе ноля градусов.

Дождь закончится 2 февраля утром.

На первую неделю последнего месяца зимы лютые морозы не ожидаются. Но и снега тоже не будет.

Важно

Другие погодные сервисы указывают, что 1 и 2 февраля вместо дождя будет падать снег. Погода — дело тонкое.

Сибирская столица

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Дело в том, что в резиденту РФ поступило открытое письмо историка из Якутии с предложением включить в его предвыборную программу "пункт о переносе столицы России в Иркутск".

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

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