29 мая
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Жизнь

Дождь, гроза и летняя жара. Погода 29 мая в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о дождях и грозах 29 мая. При этом в регионе сохранится теплая летняя погода.

Радуга после грозы.
Радуга после грозы.
Предоставлено altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Ночью в разных частях Алтайского края ожидаются перепады температуры. Средняя температура по региону составит +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов. А в предгорьях, наоборот, возможны заморозки до -2 градусов.

В ночное время осадки маловероятны, однако местами в предгорьях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем же температура поднимется до +19...+24 градусов. В отдельных районах вероятны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порыв до 19 м/с.

Девушка, платье, гроза.
Девушка, платье, гроза.
СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

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