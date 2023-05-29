Дождь, гроза и летняя жара. Погода 29 мая в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о дождях и грозах 29 мая. При этом в регионе сохранится теплая летняя погода.

Погода в Алтайском крае

Ночью в разных частях Алтайского края ожидаются перепады температуры. Средняя температура по региону составит +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов. А в предгорьях, наоборот, возможны заморозки до -2 градусов.

В ночное время осадки маловероятны, однако местами в предгорьях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем же температура поднимется до +19...+24 градусов. В отдельных районах вероятны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порыв до 19 м/с.

Девушка, платье, гроза. СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.