Дождь, гроза и летняя жара. Погода 29 мая в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в разных частях Алтайского края ожидаются перепады температуры. Средняя температура по региону составит +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов. А в предгорьях, наоборот, возможны заморозки до -2 градусов.
В ночное время осадки маловероятны, однако местами в предгорьях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем же температура поднимется до +19...+24 градусов. В отдельных районах вероятны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порыв до 19 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.