Доведение до самоубийства. В Москве школьник покончил с собой

Трагедия произошла в Крылатском районе столицы. Тело подростка нашли на козырьке многоэтажки. Школьника спасти не удалось.
Как выяснили силовики, мальчик рос в благополучной, полной семье, также у его был брат-близнец.
По словам матери, суицидальных мыслей у сына никогда не было. Но в последнее время родители были не довольны тем, что сын стал проводить много времени в телефоне. На этой почве стали возникать конфликты.
На фоне стресса у школьника развилась бессонница, поход к психологу ему не помог.
Полиция проводит проверку.
Ранее подростки нашли тело 14-летнего мальчика в лесу под Новосибирском.