4 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

"Достойно будем жить". Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в социальных сетях и опроверг слухи о своей болезни. Об этом сообщает "Газета.ru".

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

В прямом эфире Рамзан Кадыров пил чай вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Что подтвердить подлинность видео, Делимханов продемонстрировал зрителям экран телефона. На нем видны дата и время — 2 июля, 20:47.

Кадыров заявил, что он и Герой России находятся в полном порядке и "живут спокойно".

"Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", - заявил он.

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о том, что у Кадырова проблемы с почками. Якобы он находится при смерти и уже не разговаривает.

Кроме того некоторые Telegram-каналы и другие СМИ заявляли, что Делимханов погиб в зоне военной операции на Украине.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость