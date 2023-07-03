"Достойно будем жить". Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в социальных сетях и опроверг слухи о своей болезни. Об этом сообщает "Газета.ru".

В прямом эфире Рамзан Кадыров пил чай вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Что подтвердить подлинность видео, Делимханов продемонстрировал зрителям экран телефона. На нем видны дата и время — 2 июля, 20:47.

Кадыров заявил, что он и Герой России находятся в полном порядке и "живут спокойно".

"Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", - заявил он.

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о том, что у Кадырова проблемы с почками. Якобы он находится при смерти и уже не разговаривает.

Кроме того некоторые Telegram-каналы и другие СМИ заявляли, что Делимханов погиб в зоне военной операции на Украине.