25 апреля
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Жизнь

Дорожники по гарантии переделывают отремонтированные дороги в Барнауле

С наступлением тепла подрядчики устраняют дефекты на участках дорог, отремонтированных по нацпроекту и находящихся на гарантии. Об этом рассказали в мэрии.

Ремонт дорог по гарантии.
Ремонт дорог по гарантии.
barnaul_org

Дорожная бригада «Патай» в выходные начала ремонт на ул. Взлетная и на Павловском тракте.

Там восстановили дорожное полотно, на котором после зимы появились локальные повреждения. А также залили трещины битумной мастикой.

В ближайшее время, если сохранится тепло, к ремонту приступят и другие подрядчики. Завершить работы на всех гарантийных участках планируют до 1 июня.

Всего у семи подрядных организаций находится более 140 км дорог, отремонтированных, а рамках нацпроекта.

Ранее барнаульские водители пожаловались на ямы на дорогах. А в Бийске дефекты на дорогах появляются спустя неделю после ремонта.

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