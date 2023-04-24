Дорожники по гарантии переделывают отремонтированные дороги в Барнауле

С наступлением тепла подрядчики устраняют дефекты на участках дорог, отремонтированных по нацпроекту и находящихся на гарантии. Об этом рассказали в мэрии .

Дорожная бригада «Патай» в выходные начала ремонт на ул. Взлетная и на Павловском тракте.

Там восстановили дорожное полотно, на котором после зимы появились локальные повреждения. А также залили трещины битумной мастикой.

В ближайшее время, если сохранится тепло, к ремонту приступят и другие подрядчики. Завершить работы на всех гарантийных участках планируют до 1 июня.

Всего у семи подрядных организаций находится более 140 км дорог, отремонтированных, а рамках нацпроекта.

Ранее барнаульские водители пожаловались на ямы на дорогах. А в Бийске дефекты на дорогах появляются спустя неделю после ремонта.