Дороги дороги: более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе обновят пять участков дорог.
- Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе.
- Алейск – Чарышское в Усть-Калманском и Чарышском районах.
- Бийск – Белокуриха в Смоленском.
- Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском.
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Славгородском.
Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 38 км.
На участке Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе уже сняли старое дорожное полотно. Трассу подготовили к укладке нового покрытия, установили временные дорожные знаки.
Ведутся другие работы. Данное направление крайне важно для гостей и жителей края. В этом районе расположено село Завьялово со знаменитым соленым озером.
После ремонта трассы Бийск – Белокуриха у обочины появятся металлические ограждения. Эта дорога очень значима для туристов, которые собираются посетить город-курорт федерального значения с множеством санаториев и достопримечательностей.
В участок дорог Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Славгородском входит маршрут к одному из самых необычных мест Сибири – соленому озеру Бурлинское. Летом озеро становится малинового окраса.
Также ремонт всех выбранных участков улучшит маршрут к таким значимым местам, как озеро Белое, гора Синюха, водопады Аврора и Спартак, гора Колокольня и другим туристическим точкам.