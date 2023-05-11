Дорогая Вильгельмина. Исторические сенсации барнаульского врача и музейщика Сергея Корепанова

Сергей Корепанов, основатель музея «Мир времени», врач и директор фитоцентра «Алфит», о таком открытии даже не мечтал. Барнаульскую «Аптеку Крюгер» он реставрирует с 2014 года. А узнать, как выглядела ее хозяйка, как он полагал, уж не сможет никто - память о ней надежно погребена под обломками истории. Но случилось неожиданное - и теперь коллекцию музея пополнили 25 уникальных фотографий-подлинников, среди которых - она: госпожа Крюгер. Altapress.ru узнал, как удалось найти старинные снимки и какие еще исторические открытия сделали сотрудники музея.

Портрет из неизвестности

Если идти вдоль недавно ожившего терема «Русского чая» в сторону реки и свернуть налево, на улицу Пушкина, минут через семь увидишь изумрудно-зеленые стены и контрастные наличники с объемной резьбой этой самой аптеки. Ну, конечно же, бывшей аптеки.

Главный фасад ее здания еще накрыт защитной тканью и огорожен забором - до переезда сюда музея «Мир времени» остался как минимум год.

«Я мечтал, что мы откроемся к 5 ноября 2023 года, когда музею исполнится 15 лет. Но это будет в лучшем случае в ноябре 2024-го», - говорит Сергей Корепанов, основатель музея и охотник за древностями.

Когда музей откроется городу и миру, гостей будет встречать портрет владелицы аптеки Вильгельмины Крюгер. Сергей Корепанов буквально вырвал из неизвестности ее фотографии и задумал заказать портрет художнику.

Аптека Крюгер, Барнаул, ул. Пушкина, 64. Altapress.ru

Письмо из Белгорода

Неожиданные, а порой и сенсационные исторические открытия сопровождают доктора Корепанова с момента покупки здания. Как правило, они не появляются сами собой - их надо терпеливо откапывать в архивах, искать среди музейных экспонатов.

Но в этом году, накануне Пасхи, открытие, можно сказать, само постучалось в дверь: правнучка предпринимательницы Нинель Крюгер прислала письмо на электронный адрес музея, узнав в Интернете, что ее предками интересуются сибиряки.

Сегодня Нинель Эдуардовна живет под Белгородом, куда переехала из Казахстана благодаря помощи сына. Вместе с ней в Россию прибыло сокровище: семейный альбом и исторические снимки. А среди них - несколько фото ее прабабушки.

«Я попросил у нее хоть одну фотографию в музей. Она сказала, что за подлинники сильно не держится - ей достаточно копий. Но задумалась ненадолго - может, они нужнее томскому музею (создан при местном пивзаводе. - Прим. altapress.ru)? Я в ответ прямо закричал в трубку – да вы что, Вильгельмина же наша, я завтра к вам вылетаю! И буквально через два дня пил у нее чай», - рассказал Сергей Корепанов.

Сергей Корепанов и Нинель Крюгер. Фото предоставлено С. Корепановым.

Собственник аптеки

Вообще-то, о том, кто именно владел этим зданием до революции и когда в нем заработала аптека, пишут разное. Интернет-ресурсы регулярно выдают в качестве собственника некоего Эрнеста Крюгера. Его же указывает солидное печатное издание «Летопись Барнаула».

Началом строительства здания часто называют 1912 год. Исследования сотрудников музея «Мир времени» показали: все это - заблуждения.

"Эрнест Крюгер занимался растительным маслом, наезжал в Барнаул, но никакого отношения к аптеке не имел. А держала ее Вильгельмина Крюгер - прусская подданная, вдова с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой», - объяснил Корепанов.

Удалось музейщикам исправить и дату начала работы аптеки. «Судя по рапорту, предоставленному в губернаторское правление из аптеки Крюгер, в 1898 году ею уже владела Вильгельмина», - рассказала Ирина Заречнева, замдиректора музея «Мир времени».

Сергей Корепанов. Altapress.ru

«Мы очень гордились тем, что поправляем историю Барнаула. А лет через пять мы сделали еще одно сенсационное открытие», - говорит Сергей Корепанов.

Родня пивовара

Когда Сергей Корепанов купил это здание, о его прежних владельцах он не думал вовсе: "Нужно было место под музей в центре города. На хорошее здание денег не было, взяли развалюху и стали ремонтировать», - вспоминает он.

Но чем больше он и его сотрудники копались в прошлом, тем больший в них просыпался «аппетит» к истории. А она преподносила сюжет за сюжетом - и один другого круче.

Прусская подданная, как выяснилось, прибыла в Барнаул из Томска. Там, в столице губернии, 22-летняя Мария Каролина Вильгельмина Лидке вышла замуж за 20-летнего Макса Крюгера - сына знаменитого томского пивовара Карла Крюгера.

Карл Крюгер, основатель пивоваренного завода в Томске, свекр барнаульской предпринимательницы В. Крюгер. tomskbeer.ru

Каким ветром занесло Крюгера-старшего в Сибирь? Известно, что поехал он в Томск с намерением наладить здесь производство пива - и свою задачу выполнил. Пиво «от Крюгера» на ура расходилось по всей губернии, да более того: завод оказался удивительно живучим и продолжает работать, несмотря на все виражи истории.

А вот молодая семья Крюгера-младшего, создавшаяся в 1888-м, подверглась испытаниям с первых же лет. Из шестерых детей Вильгельмины и Макса выжили только трое.

Свекр, решивший отойти от бизнеса через несколько лет, передал предприятие не сыну, а племяннику Роберту Крюгеру. Муж Вильгельмины прожил недолго: умер в 1897-м, когда ему было всего 29.

«Вильгельмина осталась с тремя детьми одна. Имущество Карла Крюгера ей уже не принадлежало. Но какие-то деньги, видимо, в семье были. После этого она и переехала в Барнаул», - рассказал Корепанов.

Слева: Макс и Вильгельмина Крюгер. Справа: Вильгельмина Крюгер с детьми. Из архива Нинель Крюгер.

Таинственный Штромберг

Между тем, вместе с вдовой и ее детьми в Барнаул перебрался еще один житель Томска: Густав Штромберг - провизор Томского университета. Человек уважаемый и... таинственный. Почему он поехал из центра губернии в уездный город? Какую роль сыграл? Ответов на эти вопросы долгое время не было.

До 1914 года барнаульская жизнь Вильгельмины протекала, видимо, ровно - дети росли, развивался и аптечный бизнес. Все изменилось после начала Первой мировой: ее сыновей (Вольдемара и Карла) как военнопленных отправили в Тобольск. Отобрали дачный участок.

Чтобы не лишиться бизнеса, она передала свою аптеку Штромбергу - в отличие от нее он был подданным Российской Империи. Условия передачи пока неизвестны, но с того времени Вильгельмина, что называется, пропала с радаров. А несколько лет спустя исчез и Штромберг.

Сотрудник реставрационной бригады. Аптека Крюгер, Барнаул, ул. Пушкина, 64. Altapress.ru

«Мы знаем, что в 1919 году к нему заявились военные - сказали, что в здании разместится госпиталь и потребовали подготовить его. Тот собрался и уехал. Вот все, что мы узнали о нем. И думали, что вряд ли когда-нибудь узнаем еще что-то новое», - говорит директор музея "Мир времени».

Однако встреча с правнучкой Вильгельмины Крюгер открыла новые страницы их жизни. Из рассказов бабушки (дочери владелицы аптеки) Нинель Эдуардовна помнила: Штромберг был мужем Вильгельмины.

"Мы и не предполагали, что между ними могли быть какие-то отношения. Этот факт совсем по-другому раскрывает историю. Возможно, их совместный отъезд из Томска объяснялся взаимной симпатией", - размышляет Сергей Корепанов.

Правда, судьба Штромберга была горькой - известно, что он отравился. И, значит, строить дальнейшую жизнь Вильгельмине пришлось самостоятельно.

Здание "Аптеки Крюгеръ", Барнаул, ул. Пушкина, 64. Altapress.ru

Судьба Вильгельмины

О том, что случилось с госпожой Крюгер и ее детьми после революции, музейщикам удалось узнать лишь нынешней весной - после общения с ее правнучкой.

После начала гонений на иностранцев она тихо жила в Барнауле вместе с дочерью Идой. В 1922-м вся семья, включая сыновей, наконец сумела собраться где-то в Сибири.

Можно себе представить, как бурно они обсуждали свое будущее - дети Вильгельмины к тому времени стали взрослыми и наверняка понимали, куда все идет (для справки: Вольдемар родился в 1888-м, Карл - в 1890-м, Ида - в 1891-м). Похоже, это был последний год, когда они были вместе.

Реставрационные работы. Аптека Крюгер, Барнаул, ул. Пушкина, 64. Altapress.ru

Братья вместе с матерью решили вернуться на историческую Родину - в Германию, и там следы их, увы, потерялись. А вот Ида осталась в СССР - причины были сугубо личные: девушка вышла замуж. Фамилия мужа, кстати, тоже была Крюгер.

Правда, брак их оказался недолгим: в 1930-х мужчина умер, а Ида, как когда-то ее мать, стала вдовой - с сыном Эдуардом на руках.

«Как рассказала Нинель Эдуардовна, в те годы за Идой стал ухаживать какой-то партийный босс. Как-то он попытался зайти к ней домой, она не пускала, хотела закрыть дверь, он не дал - ногу подставил. И она выгнала его, назвав дураком с партийным билетом. Ее осудили, дали 10 лет лагерей - и весь этот срок она по-честному отсидела», - продолжает Сергей Корепанов.

Новый фасад "Аптеки Крюгера" Александр Деринг

Советская власть не сразу простила прегрешения дочери барнаульской предпринимательницы. После лагеря ее отправили на поселение в Казахстан. Туда же со временем перебрался и ее взрослый сын Эдуард - уже, разумеется, добровольно.

Ида Крюгер ушла из жизни в 74 года. Справку о ее реабилитации потомки получили много лет спустя из Караганды, где хранится ее дело..

«У нас есть еще одна мечта, - говорит Сергей Корепанов. - Через Нинель Эдуардовну мы хотим запросить дело ее прабабушки. Выяснить максимум деталей и попытаться через друзей в Германии что-то разузнать о судьбе Вильгельмины Крюгер и ее сыновей».

И кто знает - быть может, нас ждут новые удивительные (а то и сенсационные) открытия о жизни бывших владельцев этого небольшого двухэтажного дома изумрудно-зеленого цвета с контрастными наличниками.

10 фактов об "Аптеке Крюгер"