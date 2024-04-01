Дорога до Райгорода, дуэт барнаульца и Басты, застрявшие вагоны с мукой. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы узнали, куда барнаульцам можно сходить на этой неделе. Список развлечений здесь. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Жители села Райгород сидят на гуманитарной помощи из-за отсутствия дороги

В селе Райгород Славгородского района Алтайского края нет ни больниц, ни магазинов, ни школ. Единственная дорога, которая связывает Райгород с двумя ближайшими городами (Яровое и Славгород) непригодна для езды. В селе живет чуть больше ста человек, есть даже многодетные семьи.

Протяженность дороги Яровое — Райгород составляет 12 километров. Из них восемь относятся к Славгороду, а четыре — к Яровому. Вот как выглядит эта «четверка»:

Людям приходится ходить на работу пешком. Как сообщают жители, администрация Славгородского района постоянно отнекивается от решения вопроса о строительстве дороги.

А недавно Славгород отправил сельчанам гуманитарную помощь в виде одной буханки хлеба, бутылки подсолнечного масла и маленькой пачки макарон.

Десятки вагонов с алтайской мукой и крупой застряли на станциях

Алтайские зерноперерабатывающие предприятия с огромными задержками отправляют вагоны с мукой и крупой в восточном направлении - железная дорога не дает разрешения.

О том, что отправить грузы с мукой и крупой в восточном направлении непросто, алтайские зернопереработчики сообщали еще в сентябре 2023 года. После переговоров с федералами ситуация улучшилась.

Но как только закончился китайский Новый год, вагоны снова начали «толпиться» на станциях.

Почему это произошло и какой есть выход — читайте здесь.

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